Phil Jones is helemaal het noorden kwijt na deze sleepbeweging van Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne was kort voor de pauze een van de stationnetjes in een razendsnelle counter van Manchester City op Old Trafford.

In de zestien moest De Bruyne bewaker Phil Jones uitschakelen en dat deed de Rode Duivel met een geniale sleepbeweging.

Jones stond even te duizelen en zag hoe het schot van De Bruyne gestopt werd door David de Gea, maar ook hoe Andreas Pereira de rebound in zijn eigen doel tikte: 0-3.