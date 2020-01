"Bjarne Riis koopt zich in bij ploeg Campenaerts en wordt er manager"

Ex-Tourwinnaar Bjarne Riis was na zijn openlijke dopingbekentenis een tijdje persona non grata in het wielermilieu. Toch begon hij in 2016 met Virtu Cycling opnieuw onderaan de ladder.

De ambitie om weer met de grote jongens mee te spelen bleef ondanks alles intact. Gesteund door zijn rijke vrienden en medeaandeelhouders Lars Seier Christensen en Jan Bech Andersen waren de onderhandelingen met verschillende WorldTour-teams al een tijdje aan de gang. Vorig jaar leek al een deal met NTT (toen nog Dimension Data) in de maak, maar uiteindelijk kwam er geen witte rook.

Die is er nu blijkbaar wel. Woensdag wordt de deal op een persconferentie in Kopenhagen bekendgemaakt. Riis wordt met Virtu Cycling niet alleen mede-eigenaar van NTT (waarvan de naam blijft behouden), maar ook de sportieve manager.

Dat betekent dat Victor Campenaerts bij zijn nieuwe ploeg meteen mag samenwerken met een gereputeerde manager, die onder meer de Tour won met Carlos Sastre en Andy Schleck, de Vuelta met Alberto Contador en de Giro met Ivan Basso.