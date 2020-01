Australian Open: "Uitwijken naar indoorstadions bij te veel rook"

Hevige bosbranden blijven Australië teisteren. Al meer dan 10 miljoen hectaren land is afgebrand, 25 mensen zijn overleden en nog veel meer zijn moeten vluchten. De rook heeft inmiddels ook al grootsteden Sydney en Melbourne bereikt.

Die laatste stad is waar sinds jaar en dag de Australian Open plaatsvindt. Gisteren suggerereerde Novak Djokovic nog om te overwegen het grandslamtoernooi uit te stellen. Maar dat behoort niet tot de plannen van de organisatoren.

"We hebben 3 stadions die overdekt zijn en hebben ook 8 indoorzalen in Melbourne Park", laat de organisatie weten. "In het onwaarschijnlijke geval dat er te veel rook is, wijken we uit naar deze plaatsen, waar er airconditioning is en waar de lucht regelmatig ververst wordt."