Inter-coach Conte: "Lukaku kan nog beter worden"

Antonio Conte blijft met Inter gelijke tred houden met Juventus in de Serie A. Gisteren diende Inter Napoli een nieuwe dreun toe.



Voor Conte was het zijn 100e zege als coach in de Serie A. "Deze overwinning betekent heel veel", reageerde Conte na afloop. "Het is voor geen enkel team gemakkelijk om Napoli te verslaan."

"Deze prestatie is goed voor ons zelfvertrouwen. We moeten zo blijven voortdoen de komende maanden."

Over goalgetter Lukaku had Conte het volgende te zeggen: "Hij kan nog altijd beter worden, net als Lautaro. Romelu was een ruwe diamant die moest worden geslepen", zegt Conte in La Gazzetta dello Sport.

"Romelu wou ik al in mijn team hebben bij Juventus en Chelsea. Nu ben ik heel blij dat ik met hem kan samenwerken."