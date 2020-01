Zidane krijgt een kopstoot en kijk eens wie reageert... Materazzi

Turki Alalshikh is sinds vorige zomer eigenaar van de Spaanse tweedeklasser Almeria. Gisteren had de man uit Saudi-Arabië een onderhoud met Zinédine Zidane. Hij kon het niet laten om de Real-coach te herinneren aan zijn legendarische kopstoot uit de WK-finale in 2006.

Alalshikh stuurde het tafereel de wereld in via Twitter en vermeldde daarbij Marco Materazzi. De Italiaan werd in 2006 geveld door Zidane. 14 jaar later moest de voormalige verdediger er eens goed mee lachen. Ook Zidane zag er de lol van in.