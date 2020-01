Geen Spaanse zon voor KVK: "Moeten misschien zelfs tevreden zijn dat we hier mogen blijven"

Bekijk een verslag in Het Journaal van de binnenlandse stage van KVK:

Vanderhaeghe: "Ik heb niet te veel klachten gekregen"

"Er zijn voor- en nadelen. Kristof D'haene wordt deze week vader. Naar Spanje zou hij niet meegegaan zijn, nu is hij hier wel. We hoeven niet negatief te zijn. Ik heb niet te veel klachten gekregen."

Een stage in het buitenland kan de sleur wel een beetje doorbreken. "Een ander kader is misschien wat lichter om te verteren, maar hier kunnen de jongens elke avond naar huis. Spelers met vrouw en kinderen vinden dit misschien ook aangenaam."

Waarom blijft KVK thuis? "Dat is bij onze club een beetje traditie, maar er zijn ook financiële overwegingen. We hebben niet altijd dezelfde middelen als de topploegen. De euro's die we sparen kunnen we misschien aan de spelers besteden."

"We beschouwen deze week als een stageweek met loopwerk, trainingen, matchen en teambuilding. Met dit weer en deze blauwe lucht moeten we misschien zelfs tevreden zijn dat we hier mogen blijven. We sparen de reisdagen uit en dat kan een invloed geven op de vermoeidheid."

Van der Bruggen: "Er wordt geen probleem van gemaakt"

"Het maakt mij niet zoveel uit", zegt Hannes Van der Bruggen. "Ik vind het best oké dat we hier blijven, dichter bij onze familie en vrienden. En we hebben hier ook veel mogelijkheden om aan de teamsfeer te werken. Onze velden zijn misschien iets minder goed en het is iets frisser, maar we kunnen hier net zo goed werken."

"Er zijn in een groep altijd voorstanders om naar het buitenland te gaan, maar het is nu al het tweede jaar op een rij en er wordt geen probleem van gemaakt. Onze dagen zijn ook goed gevuld. Het is een soort stage in het buitenland, maar dan in het binnenland", lacht Van der Bruggen.