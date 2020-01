Tony Van den Bosch over Mechelen: "Mijn basketbalverhaal is nog niet geschreven"

Van den Bosch: "Ik zocht een nieuwe uitdaging"

"Voorzitter Luc Katra is zeer ambitieus. Na 22 jaar voorzitterschap bij de Kangoeroes wil hij minstens doorstoten naar de subtop in België. Over 2 jaar zou er een gloednieuwe basketbalzaal staan in Mechelen en dat schept uiteraard nieuwe commerciële mogelijkheden voor de Kangoeroes."

"Op de vraag van voorzitter Luc Katra of ik sportief manager van Kangoeroes Mechelen wilde worden, heb ik dan ook niet lang moeten nadenken. Het kan een mooi slot worden van mijn lange basketbalcarrière, want de job in Mechelen voelt echt aan als thuiskomen."

Voorzitter: "Tony is de juiste man om het project sportief te ondersteunen"

"Waarom ik Tony Van den Bosch gevraagd heb? In één zin: hij kent het klappen van de zweep in deze sport", reageert voorzitter Luc Katra. "Hij is zonder meer de juiste man om het project Kangoeroes 2020 sportief te ondersteunen."

"De verhuis van Willebroek naar Mechelen vorig jaar is een succes. Ik voel dat het basketbal hier veel meer leeft en als de nieuwe zaal er over 2 jaar staat, dan moeten we sportief klaar zijn."

"We hadden, naast onze coach, echt iemand nodig om sportief te groeien. En we willen in de toekomst Europa in met eigen jeugdspelers. Tony wordt dus ook coach van de jeugdcoaches."