Thorup: "De werkpunten van Gent? Uitmatchen en nog sterker verdedigen"

"Of ik nog droom van de titel? Zo lang het mogelijk is, proberen we het hoogst mogelijke te bereiken. We aanvaarden dat Brugge fantastisch voetbal heeft gespeeld, maar alles is nog mogelijk. We moeten zo veel mogelijk punten pakken en dan zien we wel waar we eindigen."

Met zijn (sportieve) nieuwjaarwens valt Thorup meteen met de deur in huis: "Hopelijk kunnen we het niveau van de eerste seizoenshelft vasthouden. We speelden goed voetbal, hebben een mooie plek in het klassement en overwinteren in Europa."

"We zijn nog niet waar we willen zijn"

Dylan Bronn en Mamadou Sylla zijn tijdens de winterstop al vertrokken en Yuya Kubo zoekt naar geëinteresseerde ploegen. Maar speurt Gent ook naar versterkingen? "Ik ben heel tevreden met de kwaliteit in mijn team", zegt Thorup. "We zoeken enkel naar spelers die het team nog kunnen helpen."

"Iedereen voelt dat het een seizoen is waarin we iets kunnen doen, dus ik zou de groep graag samenhouden. Ook Jonathan David en Roman Jaremtsjoek? Ik zit al lang in het voetbal en weet dat beloftes niet bestaan. Ik werk met de ploeg die ik voor handen heb."

"In vergelijking met vorig seizoen wijst iedereen naar de verbetering van onze aanvalslinie en de diamant op het middenveld, maar ook defensief hebben we al veel bewezen. We hebben al veel progressie gemaakt, maar we zijn nog niet waar we willen zijn. Op verplaatsing moeten we het beter doen en we kunnen nog sterker verdedigen."

"Vooraf heb ik gezegd dat ik heel gelukkig zou zijn met een mooi parcours in Europa en een plek in de top 3. Voorlopig hebben we iedereen Europees al verrast, dus daar zitten we dicht bij ons doel. Voor de competitie hebben we nog veel werk, maar zijn we wel op de goede weg."