Sanne Cant broedt op een WK-plan: "Het ziet er beter en beter uit"

Sanne Cant gaat dit seizoen gebukt onder het Nederlandse geweld. Gisteren finishte ze in de Universities Cyclocross nog eens op het podium. De wereldkampioene kwam (ruim) na Ceylin Alvarado en Annemarie Worst als 3e binnen.

"Daar ben ik erg blij mee, meer zat er niet in", sprak Cant een week voor het Belgisch kampioenschap. "Het is een opsteker, maar niet per se voor Antwerpen. We zijn met een plan bezig en het lijkt stilaan te werken. Het zijn goeie vooruitzichten, denk ik."

Is het een plan voor het wereldkampioenschap in Zwitserland? "Dat zou wel eens kunnen, ja", lacht Cant na de vraag van onze reporter.

"Ik denk dat ik met een betere vorm uit de eindejaarsperiode kom dan de vorm waarmee ik eraan begonnen ben. Het ziet er beter en beter uit. Ik heb goede hoop."

Volgend weekend gaat Cant als topfavoriete van start op het BK in Antwerpen. "Ik ben er per toeval al eens gepasseerd en ik zag helaas weinig zandstroken. Dat zou wel mogen, anders krijgen we zaterdag een massasprint."