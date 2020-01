Red Lion Vanasch gaat na Olympische Spelen doel van Keulen verdedigen

Vincent Vanasch (32) pakte vorig jaar de historische eindzege in de Euro Hockey League met de Waterloo Ducks. De doelman maakte zo veel indruk in de finale tegen Rot Weiss Keulen dat de Duitsers hem een langdurig contract hebben aangeboden vanaf de zomer van 2020.

Na de Olympische Spelen in Tokio verhuist de Beste Doelman van het Jaar van 2017 en 2018 (de prijzen van 2019 worden in februari uitgereikt) naar Duitsland. Hij vervangt er Victor Aly, die naar thuisstad Hamburg trekt. Vanasch wil zijn carrière afsluiten in Keulen.

"Ik was op zoek naar een laatste grote uitdaging in mijn carrière en was nieuwsgierig om in een nieuwe competitie te spelen", zegt hij. "Ik heb maar één doel: samen met het team de Duitse titel en de EHL winnen."

Coach André Henning is in de wolken met de komst van de Europese- en wereldkampioen. "Vincent hoefde ons niet te overtuigen. Zijn prestaties en succes spreken voor zich. Zijn nuchtere aard, zijn harde werk, zijn extreem hoge wil om te winnen en werklust maken ons enthousiast."