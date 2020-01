"Ik hoop dat er dringend een nieuwe lichting komt die ons een kwaliteitsinjectie geeft"

Deroo: "De vijver om uit te vissen is een beetje te klein"

Het aloude "mathematisch-cliché" is nu ook op de Red Dragons van toepassing, maar de Belgen hebben de hoop op kwalificatie voor de Spelen gisterenavond na de 0-3-nederlaag tegen Duitsland al begraven.

"Het is wel duidelijk dat Tokio niet meer zal gebeuren, al zegt de score tegen Duitsland meer dan het kwaliteitsverschil", analyseert Sam Deroo. "We hebben in de matchen tegen Slovenië en Duitsland kansen gehad, maar we hebben die niet benut."

"Het is een serieuze dreun, ook persoonlijk. Ik leef er al enkele maanden naartoe en ik was blij dat ik in topvorm kon aantreden. Jammer genoeg waren we niet op alle posities topfit en is de vijver om uit te vissen een beetje te klein. Dat is jammer, want voor vele spelers waren de Spelen een droom. Het was voor mij een reële droom, die nu toch weer aan diggelen ligt."

De Belgen kunnen zich verschuilen achter pech en blessures. "Dat heeft er zeker mee te maken, maar er is ook een gebrek aan kwaliteit. We hebben dringend nieuw talent nodig, dat is duidelijk. De aansluiting van de generaties is een beetje zoek. Er ontstaat een leegte die moeilijk in te vullen is. Hopelijk kunnen we de komende zomers werken aan dat nieuwe talent."

"Ik blijf er bij: de Spelen blijven de nummer 1 op het verlanglijstje. Maar ik hoop dat er dringend een nieuwe lichting komt die ons een kwaliteitsinjectie kan geven."

"We hadden wel kansen en dat toont dat je meekunt op dit niveau. Maar als je twee keer met 3-0 verliest, mag je ook niet zeggen dat dit het toernooi van net niet is. Als elk land in topvorm is en wij eigenlijk net niet, dan is het verschil met de top van Europa te groot. Parijs 2024 dan maar? Let's hope so."