VIDEO: "King James" helpt zijn Lakers aan zege met onwaarschijnlijke pass

LeBron James verzorgt de show bij La Lakers, ook Clippers winnen

Anthony Davis en LeBron James waren van goudwaarde bij de Lakers. Davis was goed voor 24 punten en 11 rebounds. James lukte een triple-double (21 punten, 14 rebounds en 11 assists). Derrick Rose gooide 28 punten door de korf bij de Pistons.

LeBron James had zijn dagje wel. Naast zijn triple-double verzorgde hij ook nog eens de show met onder meer een weergaloze pass richting Kuzma.

Ook die andere ploeg uit LA deed het goed. Daags na hun roemloze nederlaag tegen Memphis hebben de Clippers, vierde in het Westen, zich herpakt tegen New York: 135-132. Toch zag het er na het eerste quarter niet goed uit voor de Clippers, die tegen een 29-45 achterstand aankeken.

Onder impuls van Montrezl Harrell (34 ptn), Paul George (32 ptn) en Lou Williams (32 ptn) wist het team uit LA uiteindelijk toch aan het langste eind te trekken. Bij de Knicks realiseerde Marcus Morris 38 punten.

Miami, derde in de Eastern Conference, haalde het thuis met 122-111 van Portland. De Heat moest het stellen zonder Jimmy Butler, out met last aan de rug, maar Goran Dragic verwende de fans met 29 punten en 13 assists.