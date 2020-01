Jonathan David: "Ik zal altijd voor mijn moeder spelen"

"Vorig seizoen was de chemie er niet zoals nu"

Jonathan David beleefde op persoonlijk vlak een moeilijk eindejaar, want vorige maand overleed zijn moeder aan kanker. “Dat heeft me diep geraakt, maar gelukkig hebben veel mensen me geholpen om hierover te geraken”, vertelt David op de winterstage in Oliva in Spanje.

“Het gaat intussen beter met me. De volgende wedstrijden zal ik spelen met mijn moeder in mijn gedachten. Niet alleen de komende periode trouwens, maar altijd. Voor haar, voor mijn familie en voor de mensen die van me houden.”

Het zit dus goed in het hoofd van David en met zijn ontwikkeling als speler ging het dit seizoen alleen maar bergop. “Nog meer dan vorig seizoen ben ik een basisspeler. Dat helpt natuurlijk om goeie statistieken te halen.”

Die statistieken zijn inderdaad indrukwekkend: David scoorde dit seizoen alles samen al 13 keer. Tel er ook de doelpunten van Jaremtsjoek en Depoitre bij en je komt uit op 44 goals in alle competities dit seizoen. “Vorig seizoen werd er veel meer geroteerd en was die chemie er niet zoals nu”, verklaart David.

“Roman, Laurent en ik spelen nu bijna altijd samen en we vinden elkaar dan ook blindelings. We gunnen elkaar ook die doelpunten: je zult ons niet betrappen op egoïsme, want we geven net zo graag een assist.”