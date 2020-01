Hongaars antidopingagentschap betwist beschuldigingen ARD-documentaire

"Valse beweringen" & "Onbewezen, boosaardige veronderstellingen"

"We beklemtonen dat wij geen weet hebben van Hongaarse dopingcontroleurs die zware overtredingen begingen of zich zodanig gedroegen dat ze de zuiverheid en integriteit van de tests in gevaar hebben gebracht", zo meldt het Hunado maandag.

In de ARD-documentaire van zondag kwam aan bod dat Hunado-controleurs mogelijk geld hebben aangenomen voor gemanipuleerde tests van atleten uit Moldavië. Dat beweerde de arts van de Moldavische nationale ploeg in een met verborgen camera opgenomen gesprek. Volgens de arts leverden niet altijd de sporters zelf een urinestaal af, maar personen die goed op de atleten leken.

Volgens het antidopingagentschap bevat de documentaire "valse beweringen" en "onbewezen, boosaardige veronderstellingen" over het Hunado.

In de documentaire werd verder ook de Hongaarse voorzitter van de Internationale Gewichtheffederatie (IWF) Tamas Ajan beschuldigd van corruptie. Ajan reageerde nog niet.