Dejaegere: "Ik wil weer vaste waarde zijn bij Gent, maar kan nu beter relativeren"

Brecht Dejaegere behoort stilaan tot het meubilair van AA Gent, maar voor het eerst in jaren komt hij weinig aan spelen toe. Toch werd 2019 een speciaal jaar voor de middenvelder, want in november werd hij voor het eerst vader. “Sinds de geboorte van mijn zoontje sta ik minder lang stil bij dingen die al eens minder goed lopen”, zegt hij.

Op de winterstage in Oliva nabij Benidorm werkt Brecht Dejaegere aan zijn herstel nadat hij begin december een sleutelbeenbreuk had opgelopen. “Ik moet op training de duels ontwijken en mag nog geen wedstrijdjes spelen, maar alles geneest goed.” “Na 6 weken is het bot in principe weer even sterk als ervoor. Vanaf volgende week moet ik dus weer aan alles kunnen meedoen. Ik ben ook heel hongerig om weer te spelen, want ik wil laten zien dat ik nog altijd veel in mijn mars heb.” Dejaegere voetbalt sinds 2013 bij AA Gent. De voorbije jaren was hij altijd een vaste waarde in de ploeg, maar dit seizoen kwam hij nog maar aan vijf basisplaatsen. “De kern is groot en er is veel kwaliteit, en dan moet je je kans afwachten", relativeert hij. “Dit is voor mij wel een nieuwe situatie. Ik moet in mijn hoofd een knop omdraaien en dat is niet altijd evident. Maar ik blijf professioneel en als mijn kans komt, zal ik er vol voor gaan. Sowieso hoop ik dat 2020 een beter voetbaljaar wordt dan het vorige. Na alles wat ik al getoond heb, wil ik graag weer een vaste waarde zijn.”

Een stek veroveren op het middenveld is geen makkelijke opdracht voor Dejaegere. “Het kwartet Owusu-Kums-Odjidja-David speelt goed. Ik zal de laatste zijn om te roepen dat dat moet veranderen. Het draait inderdaad, maar in de matchen die ik mocht spelen, heb ik getoond dat het met mij in de ploeg ook goed kan lopen.” Denkt Dejaegere al eens aan een andere club, waar hij meer speelminuten zou kunnen krijgen? “Dat is iets voor mijn manager, we zien wel. Ik heb nog een contract voor twee jaar bij AA Gent en focus me op deze club.” Hoe dan ook draait Dejaegere mee bij een sterk AA Gent. “Ik denk dat deze groep misschien wel meer kwaliteit heeft dan de ploeg die kampioen speelde onder Hein Vanhaezebrouck. Toen was de kern kleiner en werden redelijk wat spelers niet als echte toppers beschouwd.” “Met deze ploeg moeten we dus ambitieus zijn, maar ook realistisch. De eerste opdracht wordt nu de achterstand op Club Brugge verkleinen. Zo lang de competitie loopt, hoef je het geloof in de titel niet op te geven. De play-offs hebben al vaker voor een verrassing gezorgd. Het wordt vooral belangrijk om goed te starten eens we in die play-offs zitten.”

In november vorig jaar werd Brecht Dejaegere voor het eerst vader. Nog tot en met zaterdag is hij in Spanje en dus niet thuis. “Noah is nu acht weken. Het was met pijn in het hart dat ik hem al moest achterlaten voor deze stage, maar ik heb veel contact met het thuisfront via FaceTime.” Hoewel het vaderschap nog pril is, heeft het Dejaegere toch al een beetje veranderd. “Ik kan beter dingen relativeren. Je maakt je minder lang druk als het eens iets minder loopt. Thuiskomen en dan je vrouw en zoontje zien, maakt veel goed.”