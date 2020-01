"Europees voetbal zal evolueren naar Amerikaans competitiemodel"

In deze aflevering hoort u ook:

Grote Europese clubs gaan zelf een competitie beginnen

Als de hervorming van het Europese voetbal ter sprake komt, trapt Dries Bervoet meteen een open deur in: "Het gaat over geld, macht en controle. Hoe het allemaal zal kristalliseren weet ik niet, maar ik denk dat we zullen evolueren naar een model zoals de NBA of NFL, waar de beste clubs op competitieniveau tegen elkaar uitkomen."

Het format van de Champions League zoals we het nu kennen zal volgens Bervoet verschuiven naar de weekends en de wedstrijden worden niet enkel beperkt tot Europa. "We mogen niet vergeten dat de clubs, het product, in Europa zitten. Maar de consument zit niet alleen in Europa, maar ook in Azië, China of Amerika."

"We zien ook dat grote multinationals lonken naar tv-rechten. Ze zien dat daar veel geld mee te verdienen is. Tot slot we mogen ook niet vergeten dat voetbal een product

geworden is, dat vastgekoppeld is aan de wereldmarkt. En voetbal is ook niet meer onderhevig aan economische wetten, want die groei is al 20 jaar onafgebroken."