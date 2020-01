Clement in Qatar: "Van mijn 27 veldspelers zijn er 26 fit. Dat is uniek"

Club Brugge is de enige Belgische ploeg die nog op drie fronten meestrijdt. Coach Philippe Clement, die voor het tweede jaar op rij kampioen kan worden in België, is razend ambitieus.

Club Brugge heeft net als vorig jaar de Qatarese zon opgezocht om zich klaar te stomen voor het tweede deel van het seizoen. "Ik ben blij hoe de spelers zijn teruggekomen van de vakantie", zegt coach Philippe Clement. "De eerste trainingen waren gretig en scherp." "Van mijn 27 veldspelers zijn er 26 fit en kon één speler een deel van de training meedoen. Dat is uniek. Door de rotatie heeft iedereen al kunnen spelen en hebben we de vele matchen al goed verteerd." "We zijn nog op 3 fronten aanwezig en zijn nog heel ambitieus. De matchen tegen Manchester United in de Europa League spreken heel hard aan, maar we gaan ook volop voor de titel en de beker. Daar zullen we iedereen voor nodig hebben." "Versterkingen in de winter? Een trainer wil bepaalde zaken altijd beter. Maar de wintermercato is altijd een moeilijke periode om spelers te halen. We zien wel welke zaken nog realiseerbaar zijn."

Mignolet: "Het kan een heel succesvol jaar worden"

Doelman Simon Mignolet is dit seizoen een van de grote uitblinkers bij de competitieleider. "Tijdens de stage willen we ons opnieuw opladen voor de tweede helft van het seizoen", zegt hij. "Iedereen is nog fris en scherp. Nu is het een kwestie van ons niveau aan te houden en nog beter te doen." "Het was 10 jaar geleden dat ik eens vakantie had tussen het seizoen door. Het was leuk om een aantal dagen rust te hebben en de feestdagen door te brengen met de familie. Dat maakt de honger extra groot om aan de tweede helft te beginnen." "2020 kan een mooi jaar worden voor Club Brugge en de Rode Duivels. Als we het goed doen, kan het een heel succesvol jaar worden. We kijken ernaar uit om die kansen met beide handen te grijpen."

Vormer: "We gaan vol goede moed door"