Bakelants wordt opgevist bij Circus-Wanty Gobert-Tormans: "Mijn motivatie is groot"

Van der Schueren: "Ik voelde zijn grote motivatie"

De carrière van Jan Bakelants dreigde in mineur te eindigen nadat zijn contract bij Sunweb niet werd verlengd en er ook geen nieuwe ploeg op de proppen kwam. Bakelants verklaarde eind vorig jaar nog eens zijn liefde voor de wielersport en heeft vandaag een laat nieuwjaarsgeschenk gekregen.

Circus-Wanty Gobert-Tormans, de procontinentale formatie van Hilaire Van der Schueren, gooit Bakelants een reddingsboei toe. "Hij zal de jongeren kunnen bijstaan in hun opleiding en eveneens zijn eigen kaart kunnen spelen op heuvelachtige parcours", meldt de nieuwe werkgever van Bakelants.

"Circus-Wanty Gobert-Tormans is voor mij een perfect fit", reageert Bakelants. "Ik kan de toprenner in mezelf opnieuw heruitvinden in deze omgeving waarin een agressieve koersstijl graag gezien wordt."

"De uitdagende wedstrijdkalender met een uitgebreid WorldTour-programma deed me lonken naar dit Belgische team. Ik kijk ernaar uit om mijn ervaring door te geven aan mijn nieuwe ploegmaten en te presteren in de Ronde van Catalonië en de Waalse klassiekers. Mijn motivatie is groot om er snel in te vliegen en om deel uit te maken van het teamsucces."

"Tijdens de gesprekken die we sinds oktober voerden, voelde ik zijn grote motivatie", vult ploegleider Hilaire Van der Schueren aan. "We geloven sterk in zijn meerwaarde om onze jonge neopreofs in het profpeloton wegwijs te maken en om onze oudere garde in de klassiekers en hopelijk de Tour de France bij te staan."