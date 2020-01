Australian Open: "Gezondheid van spelers, publiek en officials primeert"

Novak Djokovic opperde gisteren dat uitstel van de Australian Open niet ondenkbeeldig is. De organisatie wil die piste nog niet (met zoveel woorden) bewandelen, maar benadrukt wel dat de gezondheid van alle betrokken partijen op de eerste plaats komt.

"Op al onze tennisbanen kunnen we de luchtkwaliteit voortdurend monitoren", luidt het. De kwalificaties in Melbourne beginnen op 14 januari, het hoofdtoernooi gaat op 20 januari van start.

"We werken nauw samen met de medische staf zodat we de beste informatie voorhanden hebben om te beslissen of we partijen moeten onderbreken. De gezondheid van de tennissers, het publiek en de officials is op elk moment onze prioriteit."