Meylemans eindigt ook in de Wereldbeker in Winterberg in de top 10

Kim Meylemans schoot als een komeet naar de top in het skeleton, maar had daarna moeite om te bevestigen. Dit seizoen is ze weer helemaal op de afspraak. Op de twee WB-manches in Lake Placid eindigde ze telkens op de 8e plaats.

In Winterberg leek het erop dat ze met Sophia Griebel zowaar een Duitse zou kunnen kloppen op eigen terrein, maar een tragere 2e run deed haar alsnog de das om. Meylemans parkeert haar skeleton op de 10e plaats.

Voor de overwinning leek het zoals verwacht een strijd tussen de andere 2 Duitse vrouwen, maar door een snelle 2e run kwam de Canadese Mirela Rahneva ook een woordje meepraten. Uiteindelijk hield Tina Hermann maar 3 honderdste seconde over.