Jon Dahl Tomasson zal Malmö leiden bij de start van het seizoen

"Malmö heeft een fantastisch verleden, een fanatieke aanhang en wil de beste van Scandinavië zijn", liet Jon Dahl Tomasson bij zijn voorstelling noteren. "Ik heb met de club goede gesprekken gevoerd over de filosofie, de omstandigheden en de verwachtingen die er zijn."

De 43-jarige Tomasson werkte de afgelopen jaren als assistent van de Deense nationale ploeg. Daarvoor was hij in Nederland assistent bij Vitesse en hoofdtrainer bij Roda JC en Excelsior.

Malmö FF beëindigde de Zweedse competitie vorig seizoen als tweede, na Djurgardens IF. Het nieuwe seizoen in Zweden begint op 4 april. Het team telt met Anders Christiansen (ex-AA Gent), Behrang Safari en Guillermo Molins (beiden ex-Anderlecht) enkele oude bekenden van de Jupiler Pro League in zijn gelederen.