Ryan Kamp wint Universiteitscross bij U23 en mag jaar gratis studeren

Verslag van de DVV-trofee in Brussel bij de beloften

Het werd een strijd tussen de verschillende nationale kampioenen in Brussel, die Ryan Kamp in zijn voordeel kon beslechten. Dankzij zijn zege mag de Nederlander een jaar gratis studeren aan de VUB. Het lijkt twijfelachtig of hij daar ook op in zal gaan, want Kamp combineert momenteel het veldrijden met een studie marketing en communicatie aan de Johan Cruijff University.