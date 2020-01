Geen 7e Super Bowl-ring voor 42-jarige Brady: "Maar ga wellicht door"

De New England Patriots waren dit seizoen al iets minder onaantastbaar dan de voorbije jaren, daarom dat ze ook verwezen werden naar de "Wild Card Round", zeg maar de herkansingen voor de play-offs. Toch begonnen ze, onder meer door het thuisvoordeel, als torenhoge favoriet aan hun duel tegen de Tennessee Titans.

De Patriots, en dan met name Brady, hebben er immers een handje van weg om een versnelling hoger te schakelen als de prijzen in zicht zijn. Maar dat pakte dit jaar anders uit. Met nog enkele seconden op de klok verwachtte iedereen een nieuw Brady-mirakel, maar zijn pass belandde in de armen van ex-ploegmaat Logan Ryan, die de 13-20-eindstand op het bord zette.

Een einde in mineur van het 20e seizoen in de NFL voor Tom Brady, die met 6 Super Bowl-ringen sowieso recordhouder blijft. Ondanks zijn 42 jaar en zijn aflopende contract lijkt hij de jacht op een 7e ring niet op te geven: "Het is vrij onwaarschijnlijk dat het hier eindigt voor mij. Ik hou van football, ik hou van dit team."