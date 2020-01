Brian Raman struikelt in de voorronde van het BDO WK darts

Brian Raman (WDF-8) kreeg met Paul Hogan (WDF-96) een ervaren darter tegenover zich. De 56-jarige Engelsman draait al jaren mee en haalde in 1995 en 2006 de kwartfinales van het WK.

Hogan maakte de beste start met 3-1, onder meer dankzij een 156-uitworp. Ook in de tweede set won de Engelsman het eerste spelletje. Raman, die vorig seizoen de Denmark Masters en het Belfry Open won, sloeg terug en won drie legs op een rij, nadat hij een 10-darter genoteerd had.

In set drie brak Hogan in de eerste leg door de darts van Raman, die even later de set verloor met 3-1. In een gelijkopgaande vierde set miste de 23-jarige Raman in de beslissende leg drie darts voor setwinst, wat meteen de uitschakeling betekende: 3-1 voor Hogan.

Raman deed het met een gemiddelde van 89,22 net iets beter dan Hogan (88,51), maar die was effectiever bij het uitgooien: 40,00 procent tegenover 26,48. Mario Vandenbogaerde is zo de enige Belg op de hoofdtabel. Hij won zaterdag al zijn partij in de eerste ronde.