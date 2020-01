Armand Marchant: "Nu moet ik nog 2 goeie manches op 1 dag skiën"

Armand Marchant maakte in de Kroatische hoofdstad vooral indruk in de tweede reeks. Daarin zette hij de beste tijd neer en steeg hij van plaats 20 naar plaats 5. "Sinds het begin van het seizoen heb ik me nog niet helemaal laten gaan. Hier was de piste goed en ging ik er helemaal voor", zegt Marchant. "Dit is mijn manier van skiën."

"Na mij moesten er nog 19 anderen naar beneden komen. Ik wist dat ik mijn job had gedaan en dat ik aan de leiding stond. Maar er kwamen nog grote namen en ik heb dus niet te veel aan het podium gedacht. Uiteindelijk word ik vijfde en dat geeft een ongelooflijk gevoel. Dit doet me veel plezier na wat ik heb meegemaakt."

In januari 2017 liep Marchant een meervoudige scheenbeenbreuk op tijdens de reuzenslalom in het Zwitserse Adelboden. Pas eind november 2019 na een lange revalidatie vierde hij zijn rentree in de Wereldbeker. "Ik werk hard, en dat begint te lonen."