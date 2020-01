Michel Wuyts en Paul Herygers blikken vooruit naar het BK: "Deze kans krijgt Sweeck maar één keer"

Na een weekend crossen in Gullegem en Brussel is het nu uitkijken naar de kampioenschappen, te beginnen met het BK in Antwerpen. Onze commentatoren Michel Wuyts en Paul Herygers raken het niet eens over de topfavoriet, maar Wuyts besluit met een kwinkslag: "Van der Poel rijdt niet mee, dat is voor de Belgen een geruststelling."

Wuyts: "Iserbyt is topfavoriet voor het BK"

"Er is wat mij betreft maar één topfavoriet voor het BK en dat is Eli Iserbyt", is Michel Wuyts stellig. "Ik denk dat al die crossen van de voorbije dagen duidelijk op één punt gewezen hebben en dat is dat Iserbyt wegrijdt van zijn landgenoten als hij dat zelf wil." "De strijd binnen het team van Iserbyt is denk ik al beslecht. Manager Mettepenningen zegt ook duidelijk dat Iserbyt de kopman is. Dan wordt daar niet aan getornd." "En wat dan met Wout van Aert? Ik had in Gullegem toch al iets meer vooruitgang verwacht, een podiumplaats dus. En in interviews heb ik gehoord dat Toon Aerts toch nog altijd met pijn leeft en zelfs zeer onzeker is voor het BK."

Wout van Aert

Herygers: "Deze kans krijgt Sweeck maar één keer"

"Ik ga toch tegenpruttelen", pikt Paul Herygers in. "Iserbyt is natuurlijk de man van het seizoen en rijdt al een paar weken op een heel hoog niveau. Bij mijn weten is het niet de bedoeling dat je weken aan een stuk de betere bent van het hele lot. Daar moet hij mee opletten. Hij mag het tegendeel bewijzen, maar ik vrees dat er jongens zullen komen waarvan we het misschien niet eens verwachten." "In de eerste plaats ben ik geneigd Laurens Sweeck te noemen. Iedereen is zich nog aan het afjakkeren terwijl hij daar lekker onder de zon aan het fietsen is. Dat lijkt mij een geweldige formule. Hij krijgt dan ook dat parcours mee, daar baseer ik me ook deels op. In Antwerpen ga je nooit de modder krijgen van de laatste weken. Deze kans krijgt hij één keer in een mensenleven. Hij moet dat nu waarmaken." "Er rijdt ook nog een Wout van Aert mee en een Toon Aerts waarvan we niet weten hoe die voor de dag zal komen. Die verwacht ik ook heel sterk. Van Aert heeft in Gullegem heel veel op kop gereden. Hij heeft een zware trainingsweek gehad en die supercompensatie zal nu komen. Vermoedelijk zal dat hem nog een stapje hoger brengen. En dan heb je de sleutel op zak." Wuyts besluit: "We kijken uit naar een oerspannend BK. Er is bovendien nog de druk en die kan immens zijn en een mens veel kleiner maken dan hij denkt te zijn. Maar Van der Poel rijdt niet mee. Dat is voor de Belgen een geruststelling."

Laurens Sweeck

"Superman Van der Poel"

Onze commentatoren richten hun blik ook al eens op het WK. "In Brussel hebben we de Van der Poel gezien waarvan we dachten dat we die iets eerder zouden zien", vindt Michel Wuyts. "Hij wint wel keer op keer, maar de fluïde manier waarop hij de rest uit het wiel reed, sprak extra boekdelen. Dit is wat ik vorig jaar wekelijks van Van der Poel zag en dat niveau haalt hij nu weer. Ik maak me sterk dat hij het allerhoogste niveau zal halen op het juiste moment, op het WK." Herygers: "In Brussel hebben we de echte superman bezig gezien. Als je Van der Poel ziet, dat is genieten als hij op het parcours verschijnt."

Mathieu van der Poel

"Cant kan het BK op water en brood winnen"

Michel Wuyts en Paul Herygers zagen dit weekend ook een Sanne Cant die steeds beter haar draai lijkt te vinden. "In Brussel eindigde ze op het podium. Ik zie bij haar de scherpte terugkomen", stelt Wuyts vast. Herygers: "Ze heeft een plan en dat is al vaak teruggekomen tijdens WK's. Ze wordt beter. Van de Belgische rensters rijdt ze weg wanneer ze wil. Het BK kan ze op water en brood winnen. En dan is het nog 3 weken naar het WK. Het kan snel keren."

Van de Belgische rensters rijdt Sanne Cant weg wanneer ze wil. Paul Herygers