Zinedine Zidane heeft lof voor Thibaut Courtois: "Hij heeft ons gered"

Real Madrid had het niet onder de markt bij Getafe, maar gelukkig kon het rekenen op een ijzersterke Thibaut Courtois. Dat zag ook coach Zinédine Zidane. "We hebben afgezien in de eerste helft en Thibaut heeft ons een paar keer gered met knappe reddingen."

"Thibaut was heel beslissend", zegt Zidane. "Hij is mijn doelman, dus voor mij is hij natuurlijk de beste doelman. Daar bestaat geen twijfel over. Ik ben tevreden dat hij goed speelt, hij blinkt niet enkel uit met reddingen. Hij straalt echt rust uit."

Courtois zelf blijft rustig onder alle lof. "Ik ben gewoon blij dat ik het team kan helpen. We hebben alles moeten geven tegen een stugge tegenstander. Op persoonlijk vlak ben ik natuurlijk tevreden dat ik met enkele reddingen mijn aandeel heb in de zege."