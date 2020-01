Drievoudig finaliste Wickmayer verliest in 1e kwalificatieronde in Auckland

3 keer speelden Yanina Wickmayer de finale op het toernooi van Auckland. In 2010 won ze er 1 van haar 6 WTA-titels. Maar dit jaar bracht de Nieuw-Zeelandse ondergrond haar minder geluk.

Wickmayer (WTA-92) had het niet getroffen met de loting, want ze moest in de eerste kwalificatieronde meteen tegen de bijna 30 plaatsen hoger gerangschikte Nano Hibino. Zoals we van haar gewoon zijn, vocht Wickmayer tot de laatste snik, maar uiteindelijk verloor ze toch in 3 sets: 6-7, 6-2, 1-6.

Greet Minnen en Ysaline Bonaventure doen wel nog mee voor een plaatsje op de hoofdtabel. Minnen versloeg de Spaanse Arruabarrena, Bonaventure zette de Roemeense Bara opzij.

Alison Van Uytvanck en Kirsten Flipkens zijn rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi. In de eerste ronde nemen ze het daar op tegen respectievelijk Petra Martic (WTA-15) en Eugenie Bouchard (WTA-180).