Twitter gaat los na glansprestatie Courtois: "Thibaut masterclass"

Carvajal: "Het team heeft nooit getwijfeld aan zijn kwaliteiten"

Met 9 clean sheets dit seizoen staat Thibaut Courtois gedeeld aan de leiding in La Liga. Enkel Unai Simon en Jan Oblak doen even goed als onze nationale rots in de branding. In zijn partij tegen Getafe eerder op de dag ontpopte de Real-doelman zich tot held met enkele schitterende reddingen. Goed voor de drie punten en de (voorlopige) leidersplek.

Ploegmaat Carvajal: "Thibaut heeft ons in de match gehouden vandaag. Niemand heeft ooit aan zijn kwaliteiten getwijfeld. Niet het team, niet hijzelf. Hij is een geweldige doelman die veel punten voor het team wint."

Ook Real-coach Zidane stak zijn loftrompet op over zijn doelman. "Courtois is voor mij de beste doelman, daar twijfel ik niet aan. Alle spelers die ik heb, zijn de beste."