Anthony Davis is opnieuw meedogenloos tegen ex-team Pelicans

De overstap van Anthony Davis van New Orleans naar Los Angeles verliep allesbehalve rimpelloos. Maar veel genade toont Davis niet voor zijn ex-team. Dat bewees hij al eind november, toen hij in New Orleans 41 punten door de korf wierp.

In het eigen Staples Center deed Davis nog een stukje beter. Hij zette met zijn 46 punten en 13 rebounds LeBron James (17 punten) helemaal in de schaduw. "Dit was geen speciale match voor mij", zei Davis. "Ik heb me ook niet anders voorbereid. Ik ben gewoon het terrein opgekomen en heb basketbal gespeeld."

Voor de Lakers was het de 4e zege op een rij, waarmee ze het dipje van 4 nederlagen op een rij helemaal hebben doorgespoeld. Met een winstpercentage van 80% staan de Lakers ruim aan de leiding in het Westen, voor de Denver Nuggets en de LA Clippers.