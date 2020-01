Liesblessure houdt Marianne Vos weg van DVV-veldrit in Brussel

Marianne Vos stond op de deelnemerslijst voor de veldrit van morgen in Brussel, maar de zevenvoudige wereldkampioene heeft last van een liesblessure en wil geen risico's nemen met het oog op het Nederlandse kampioenschap van volgende week in Rucphen.

Het is nog niet duidelijk of deelname aan het Nederlandse kampioenschap in gevaar komt voor Vos. "Hopelijk ben je snel weer fit", schrijft haar team CCC nog op Twitter.

Vos begon haar veldritseizoen vorige maand met winst in het Belgische Essen. Bij de wereldbekerwedstrijden in Namen en Heusden-Zolder eindigde ze respectievelijk als negende en vierde. Op haar programma staan ook nog de WB-manche in Hoogerheide (26 januari) en het WK in Zwitserland (2 februari).