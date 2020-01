PSV rekent niet meer op Malen dit seizoen, ook EK is nagenoeg uitgesloten

Donyell Malen raakte op 15 december geblesseerd in de verloren uitwedstrijd tegen Feyenoord (3-1). Tot dan was hij al goed geweest voor 17 doelpunten. Ook voor het Nederlandse elftal was de 20-jarige aanvaller al trefzeker.

Maar dit seizoen zal Malen PSV geen diensten meer kunnen bewijzen. In de VS onderging hij een "lichte en beperkte" operatie. "De operatie was succesvol", zegt de medische manager van PSV. "Hij revalideert nog minstens 2 weken in Pittsburg, daarna keert hij terug naar Nederland."

"De prognose is dat Malen dit seizoen niet meer in actie komt." Ook voor de nationale ploeg is dat een streep door de rekening, want eerder viel ook Memphis Depay al uit voor het EK.