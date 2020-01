Wout van Aert begint zich steeds meer in zijn sas te voelen op zijn crossfiets. In Loenhout nam hij nog geen risico's bij de balkjes, maar vandaag demonstreerde hij op training wel zijn stuurmanskunsten door over twee balkjes te wippen. Het filmpje deelde Van Aert op Instagram. "Morgen wedstrijd", zegt Van Aert erbij, die zo helemaal klaar lijkt voor de cross in Gullegem.