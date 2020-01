Roodhooft: "Met Mathieu hebben we goud in handen, dus budget verdrievoudigd"

Corendon-Circus, een van de revelaties van 2019, is niet meer. Met Alpecin-Fenix zijn de gebroeders Roodhooft nog ambitieuzer met Mathieu van der Poel. "We moesten een financiële inspanning doen om het ritme van de groei van Mathieu te kunnen aanhouden", vertelt Philip Roodhooft.

"Het budget is ongeveer verdrievoudigd, maar dat was ook nodig. Vorig jaar hebben we eigenlijk een beetje boven onze categorie gebokst. Dat is goed gelopen, maar als we structureel aanwezig willen blijven op dit niveau, moesten we wel stappen zetten."

"We hebben Mathieu beter proberen te omringen als kopman. Maar we willen ook een team dat op niveau kan presteren, als Mathieu zich op het mountainbiken focust. Met Petr Vakoc, Sacha Modolo en Kristian Sbaragli haalden we belangrijke elementen binnen. We verwachten ook veel van de Belgen Floris De Tier en Louis Vervaeke."