Primeur in het tennis: VAR maakt intrede op bestelling van David Goffin

In het voetbal is het al (zo goed als) een vaste waarde, in het tennis was het vandaag een primeur: de VAR. Voor het eerst ooit werd er op het ATP-circuit gebruik gemaakt van een VAR. En die eer was voor niemand minder dan David Goffin weggelegd, al leverde het hem geen voordeel op.

In zijn duel tegen Radu Albot (ATP-46) beging Goffin een voetfout. Goffin dacht er anders over en schakelde de VAR in. De officials herbekeken de beelden, maar konden enkel het ongelijk van onze landgenoot vaststellen.