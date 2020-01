Ibrahimovic: "Op mijn 38e had ik meer aanbiedingen dan op mijn 28e"

"Ik ben geen mascotte die maar een beetje gek moet doen"

Na Cristiano Ronaldo (Juventus) is de Serie A nog een vedette rijker met Zlatan Ibrahimovic, die terugkeert naar AC Milan. "Ik had meerdere aanbiedingen. Op mijn 38e had ik zelfs meer aanbiedingen dan op mijn 28e", vertelt Ibrahimovic op zijn eerste persconferentie voor de Rossoneri. Op je 38e voor Milan tekenen is uniek. Dit bewijst dat ik nog iets kan tonen. Ik ben geen mascotte die maar een beetje gek moet doen."

"10 jaar geleden moest ik hier weg vanwege financiële moeilijkheden. Als het toen van mij afhing, was ik niet vertrokken", vertelde Ibrahimovic, die voor Milan 56 goals maakte in 85 matchen en de club zijn voorlopig laatste titel schonk in 2011.

Milan is al enkele jaren niet meer de grootmacht uit het verleden. Ook dit seizoen vinden de Rossoneri geen aansluiting met de absolute top. Halfweg de competitie staan Lucas Biglia en co op een bleke elfde plaats. De druk op de schouders van Ibrahimovic is groot. "Als ik niet in deze ploeg zou geloven, dan zou ik niet zijn teruggekeerd", onderstreepte de Zweed, die rugnummer 21 krijgt.

"Er zijn doelen die ik stel voor de ploeg en voor mezelf. Ik wil mijn teamgenoten zo goed mogelijk helpen. Ik ben niet hier omdat ik Ibrahimovic ben. Ik start met een leeg blad. Wat ik in het verleden deed, betekent niets meer. Deze uitdaging bezorgt mij heel wat adrenaline. Ik ben heel gelukkig."

Ibrahimovic zou Ibrahimovic niet zijn moest hij niet uitpakken met een straffe uitspraak. Bij Manchester United blesseerde de Zweed zich ernstig en vreesden vele voor zijn carrière. "Het is onmogelijk om nog te spelen zoals 10 jaar geleden. Maar ik weet wat ik moet doen. In plaats van te lopen, kan ik vanaf 40 meter schieten", aldus de Zweedse sterspeler.