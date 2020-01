Nick Kyrgios mept in een match 2.500 euro bij mekaar en pinkt een traantje weg

Vandaag begon Kyrgios eraan op de ATP Cup, een nieuw landentoernooi voor mannenteams. In zijn match tegen de Duitser Struff serveerde hij meteen 20 aces, goed voor 4.000 Australische dollar of 2.500 euro.

De bosbranden in zijn land laten Nick Kyrgios niet onberoerd. De 24-jarige tennisspeler stelde al snel voor om geld in te zamelen voor het goede doel. Zelf doneert hij deze maand 200 Australische dollar per ace die hij afvuurt.

Australië wordt al maanden geteisterd door bosbranden. Alleen al in de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales is een gebied anderhalf keer zo groot is als België afgebrand. Honderden huizen zijn al in vlammen opgegaan. Lees meer over de bosbranden op VRT.NWS.