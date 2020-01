Real Madrid-coach Zidane: "Hazard is 100% out voor de Spaanse Supercup"

In zijn perspraatje voor de competitiematch van zaterdag tegen Getafe bevestigde coach Zinédine Zidane het nieuws. "Hij is 100 procent zeker out voor de Supercup. Hij zal er niet bij zijn en werkt zijn normale hersteltraject af. Ik hoop alleen maar dat hij na de Supercup stapje voor stapje terug bij de groep kan komen."

Hazard blesseerde zich op 26 november in het Champions League-duel tegen PSG na een contact met Thomas Meunier.

De Spaanse Supercup wordt volgende week in een nieuw format in Saoedi-Arabië afgewerkt. Real Madrid treft op 8 januari in de halve finale Valencia, Barcelona ontmoet Atletico Madrid een dag later.