Harry Kane ligt een poosje in de lappenmand met een hamstringblessure

Dat Harry Kane in de wedstrijd tegen Southampton naar zijn hamstrings greep, beloofde al weinig goeds. Vandaag heeft Tottenham bevestigd dat de aanvaller een scheurtje heeft in zijn achterdijbeenspieren. Hoe lang Kane precies buiten strijd zal zijn, is nog niet duidelijk, maar wellicht gaat het om enkele weken.

De onbeschikbaarheid van Kane is slecht nieuws voor Tottenham, dat in zijn selectie niet meteen aan andere diepe spits heeft. Tenzij de club zich op de transfermarkt stort, zullen Lucas Moura of Heung-Min Son wellicht moeten depanneren in de punt van de aanval.