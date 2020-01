Dag en bedankt: Ghanese voetbalbond laat alle nationale coaches opkrassen

De mannenploeg stond sinds 2017 onder leiding van James Kwesi Appiah, die van 2012 tot en met 2014 ook al bondscoach van Ghana was. Zijn ploeg werd op het WK 2014 in Brazilië in de groepsfase uitgeschakeld.

Op het toernooi om de Afrika Cup bleef Ghana afgelopen zomer al in de achtste finales steken. De ploeg van Appiah is goed begonnen aan de kwalificatiereeks voor de volgende Afrika Cup. Desondanks kreeg de 59-jarige bondscoach donderdag te horen dat hij moet vertrekken.

"We wensen hen allen het beste in hun komende activiteiten", klinkt het bij de Ghanese voetbalbond (GFA). Bij de GFA waait er sinds oktober een nieuwe wind. Kurt Okraku werd er de nieuwe baas en beloofde toen al veranderingen.

De beslissing heeft betrekking op zowel het mannenteam, de vrouwen, de U17, U20 en U23. Waarom de GFA zo hard optreedt bij alle teams is nog onduidelijk.