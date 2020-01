Ex-ploegmaat Filipe Luis: "Hazard speelde Mario Kart voor een match"

"Eden speelde gewoon Mario Kart in de kleedkamer", vertelt de verdediger op het Youtube-kanaal 2AngryMen TV. "Zelfs als de physical coach aankondigde dat we zouden opwarmen voor de match, kleedde hij zich niet om en bleef hij spelen."

Maar vooral het antwoord van de Rode Duivel verraste Luis. "Geen zorgen. Geef me gewoon de bal en er zal geen probleem zijn", antwoordde Hazard volgens zijn voormalige ploegmaat bij Chelsea.

De Braziliaan kan de mentaliteit van Hazard niet begrijpen. "Voor mij is concentratie het allerbelangrijkste. Facebook en Instagram leiden je gewoon af, zeker als je er 5 uur per dag op spendeert."

Veel deerde het Hazard niet: in 2015 werd hij als eerste Belg verkozen tot PFA Player of the Year nadat hij Chelsea aan de landstitel en Capital One Cup had geholpen.