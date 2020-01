Eli Iserbyt is het BK-parcours al gaan verkennen

Eli Iserbyt laat dit veldritseizoen zien dat hij uitstekend kan pieken. In het begin profiteerde hij optimaal van de afwezigheid van Wout van Aert en Mathieu van der Poel met zeges in de Wereldbeker, de Superprestige en de DVV-Trofee. En de voorbije dagen groeit hij weer naar zijn beste vorm toe. In Loenhout, Diegem en Baal was hij de enige die Van der Poel ietwat onder druk kon zetten.

Dat vormpeil wil Iserbyt volgende week zondag verzilveren op het Belgisch kampioenschap in Antwerpen. Ruim 10 dagen op voorhand is de 22-jarige crosser het parcours al een keer gaan bekijken.

Niet overbodig, want de omloop is niet helemaal dezelfde als die van de jaarlijkse Scheldecross. Vooral de passage op het strand ziet er wat anders uit.

Tijdens het Belgisch kampioenschap zullen de renners voor het eerst over het water crossen in Antwerpen. In de Schelde ligt volgende week een ponton mét een helling. De bouw van het drijvende eiland is momenteel volop aan de gang op Linkeroever.