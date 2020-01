Kapitein Wayne Rooney viert zijn rentree in Engeland met assist en zege

Coach Philip Cocu bombardeerde Wayne Rooney meteen tot aanvoerder van Derby County en zou zich dat niet beklagen.

Op slag van rust schaarde Rooney zich achter een vrije trap. De perfecte assist voor de inlopende Jack Marriott, die de 1-0 op het bord zette. Barnsley maakte nog gelijk, maar Waghorn bezorgde Derby County toch de 3 punten. Rooneys team staat 17e in de Championship.



Rooney was sinds medio 2018 actief bij MLS-club DC United, maar had in augustus vorig jaar al laten weten in januari de overstap te maken naar Derby.

Bij het team ondertekende hij toen een contract voor anderhalf seizoen. Het is de bedoeling dat Rooney bij de Engelse tweedeklasser onder de vleugels van coach Phillip Cocu ook al de nodige ervaring opdoet als assistent-trainer.