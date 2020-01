Toon Aerts past ook voor DVV-cross in Brussel: "BK is mijn volgende afspraak"

11 dagen geleden liep Toon Aerts een ribblessure op. De Belgische kampioen was tijdens een verwoed duel met Van der Poel ten val gekomen in Namen. Aerts hield daar 2 gebroken en 2 gekneusde ribben aan over.

In Zolder stond Aerts 4 dagen later wel nog aan de start, met de 14e plaats als resultaat. Voor de crossen in Loenhout, Diegem en Baal paste de geblesseerde veldrijder.

Nu laat Aerts ook de DVV-cross in Brussel van zondag aan zich voorbijgaan. "Ik zal zondag niet van start gaan", schrijft Aerts op Instagram. "Ik zal enkele dagen rust nemen zodat mijn ribben verder kunnen herstellen. Het BK is mijn volgende wedstrijd."