Gillé over ATP Cup: "Leuk om eens als landenteam aan het seizoen te beginnen"

Vannacht Belgische tijd start het nieuwe tennisseizoen met de ATP Cup: een gloednieuwe landencompetitie. Sporza sprak met Sander Gillé, samen met Joran Vliegen de vaste dubbelspeler van het Belgische team, over de ambities van de Belgen en de nieuwe competitieformule. "We willen zo ver mogelijk geraken. We zijn er klaar voor en ik denk dat het heel leuk zal worden", zegt Gillé.

"Gaan sowieso voor groepswinst"

Op de ATP Cup werden 24 teams ingedeeld in 6 groepen van 4 landen. Het Belgische team (David Goffin, Steve Darcis, Kimmer Coppejans en dubbelduo Sander Gillé-Joran Vliegen) zit in groep C en zal het in zijn groepsmatchen opnemen tegen Moldavië, Bulgarije en Groot-Brittannië. De groepswinnaars en de beste 2 tweedes stoten door naar de eindronde.

"We gaan sowieso voor groepswinst", zegt Sander Gillé rechtuit. "Moldavië, met Albot (ATP-46), en Bulgarije, met Dimitrov (ATP-20), zijn 2 teams met één heel goeie speler, maar de andere spelers van die ploegen blijven op basis van ranking wat achterop. Groot-Brittannië is natuurlijk een heel sterke tegenstander, dat kan wel een zware klus worden."

"Maar goed, ik denk dat we tegen iedereen kans maken. We hebben een heel goede kans om eerste te worden in deze groep. Ons team is sterk en eenmaal door de groepsfase willen we natuurlijk zo ver mogelijk geraken."

Hebben goede kans om eerste te worden in deze groep. Sander Gillé

"Denk dat iedereen graag voor zijn land speelt"

Dit is de eerste editie van de ATP Cup. In hoeverre stonden Gillé en co te springen voor zo'n nieuwe competitieformule? "We zouden deze week sowieso competitie gespeeld hebben, ATP Cup of niet. Maar het is een mooie competitie en het is ook spannend, omdat het nu voor de eerste keer georganiseerd wordt." "Ik denk dat iedereen graag voor zijn land speelt en het is een hele ervaring om eens met een team aan het nieuwe tennisseizoen te beginnen. Tennis is sowieso een individuele sport en ik denk dat iedereen blij is om vaker als ploeg te kunnen spelen. We zijn allemaal goede vrienden van elkaar en dan is het leuk om topprestaties te ambiëren." "De ATP Cup blijft natuurlijk een serieus toernooi, maar het wordt gewoon een stuk aangenamer omdat we als ploeg spelen. Dus volgens mij staat iedereen open voor dat soort nieuwe competities en leuke wedstrijden."

We zijn allemaal goede vrienden van elkaar en dan is het leuk om topprestaties te ambiëren. Sander Gillé

"Het is zweten en puffen in Sydney"

De Australische steden Perth, Brisbane en Sydney vormen het decor voor de ATP Cup. De Belgen werken hun wedstrijden af in het bloedhete Sydney. Momenteel zijn daar door het warme weer heel wat bosbranden. Geen evidente locatie dus om te tennissen.

"Het is hier geregeld zweten en puffen", bevestigt Gillé. "Het was gisteren 42 graden toen we buiten aan het trainen waren. Soms koelt het nog ietwat af, maar dit weekend zal het opnieuw heel heet zijn. Gelukkig worden de wedstrijden onder een dak gespeeld, dat maakt de omstandigheden voor ons dragelijker. Ik denk wel dat we er klaar voor zijn en dat het heel leuk gaat worden."

Gillé over zijn en Vliegens persoonlijke ambities in 2020: