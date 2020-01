Pogba is weer out, manager Raiola stookt nog wat: "United heeft geen voeling met realiteit"

Pogba viel eind september uit met een enkelblessure. Vorige week kwam hij weer in actie tegen Watford en Newcastle United, maar gisteren ontbrak hij opnieuw in de selectie voor de topper tegen Arsenal. Ole Gunnar Solskjaer lichtte na de 2-0-nederlaag toe. "Hij heeft opnieuw last van zijn enkel. We verwachten dat hij weer een maand out is."

"We hebben hem al bijna een heel seizoen moeten missen, dat is een grote klap voor ons. Hij is belangrijk, maar is door zijn mensen geadviseerd om een operatie te ondergaan. Dat gaat hij waarschijnlijk ook doen."

Pogba werd in de zomer gelinkt aan Real Madrid en Juventus. Zijn toekomst in Engeland is heel onzeker, manager Mino Raiola gooide in de Italiaanse krant La Repubblica nog wat olie op het vuur. "Het probleem van Paul is Manchester United."

"Het is een club die geen voeling meer heeft met de realiteit, zonder sportief project. Ik ben niet van plan om er nog spelers naar te laten gaan. Ze zouden zelfs spelers als Diego Maradona, Pele of Paolo Maldini om zeep kunnen helpen. Paul Pogba heeft een stabiele club nodig, zoals Juventus vroeger."