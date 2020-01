"De NBA mag David Stern dankbaar zijn, hij tilde de competitie naar ongeziene hoogte"

"David Stern schreef geschiedenis voor mij. Toen ik in 1991 aankondigde dat ik HIV had, dachten de mensen dat ze mijn handen niet konden schudden en dat ik gevaarlijk was. Dankzij Stern kon ik in 1992 spelen in het All Star Game en maakte ik ook deel uit van het Dream Team dat goud pakte op de Spelen van 1992 in Barcelona. Samen hebben we de wereld kunnen veranderen." - Earvin "Magic" Johnson (5-voudig NBA-kampioen en HIV-patiënt)