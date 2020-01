Showtime: Davis en James laten de arena ontploffen met spectaculaire dunks

De Milwaukee Bucks hadden het aan de andere kant van de VS een pak lastiger met de Minnesota Timberwolves. Pas na de rust kon de leider in de Eastern Conference afstand nemen. Giannis Antetokounmpo was met 32 punten nog maar eens de topschutter van zijn team.



In New York was het dan weer uitkijken naar de terugkeer van Carmelo Anthony, nu als speler van de Portland Trailblazers. Anthony deed het met 26 punten meer dan behoorlijk, maar kon toch niet verhinderen dat zijn team kansloos de boot in ging: 117-93.