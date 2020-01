Van Wijk heeft maar 1 doel bij KVO: "Mathematisch zeker zijn van het behoud"

Van Wijk is aan zijn derde passage bij KV Oostende toe. Eerder was hij ook al hoofdcoach van de kustploeg van 1996 tot 1998 en in 2007. Hij blijft tot het einde van dit seizoen trainer en moet de degradatie zien te vermijden. Hij volgt de Noor Kare ingebrigtsen op, die onverwacht vertrok.

"Het voelt goed om hier terug te zijn. Na de affaire met KV Mechelen, waar ik de dupe van was, heb ik toch even moeten nadenken of ik nog trainer wilde zijn. Maar toen KV Oostende op mijn deur klopte, had ik meteen een heel goed gevoel over het project. "De keuze was voor mij ook een stukje gemakkelijker, omdat ik het huis goed ken."

"De club zit misschien wel in moeilijk vaarwater, zowel op sportief als organisatorisch vlak. Maar ik kijk enkel naar het sportieve aspect en denk dat we hier wel iets van kunnen maken. Het doel is duidelijk: zo snel mogelijk mathematisch zeker zijn van het behoud. Cercle Brugge volgt op 7 punten, ik heb er al slechter voor gestaan."

Van Wijk ondertekende een contract voor slechts 6 maanden. Een bewuste keuze. "Ik weet niet wat er gaat gebeuren met de club. Het leek mij niet opportuun om een langer contract te ondertekenen. Als het contract afloopt en het gevoel is goed, dan blijf ik. Is het gevoel niet goed, dan is het gemakkelijker om elk je eigen weg te gaan."