Ploeg van Mathieu van der Poel krijgt laatste ticket voor Kuurne-Brussel-Kuurne

De organisatie van Kuurne-Brussel-Kuurne maakte eerder al bekend dat 18 van de 19 WorldTour-ploegen (enkel Jumbo-Visma niet) op 1 maart aan de start zullen staan van de voorjaarskoers die uitpakt met een vernieuwd parcours.

Sport Vlaanderen-Baloise, Circus-Wanty Gobert en Total-Direct Energie kregen de eerste 3 wildcards. Op kerstavond deelde de organisatie 3 starttickets uit aan Bingoal-Wallonie Bruxelles, B&B Hotels-Vital Concept en Uno-X.

Er was nog 1 plekje over. Alpecin-Fenix is de gelukkige. "Aangezien wij voorrang geven aan Belgische teams, was het logisch dat we Alpecin-Fenix alsnog aan onze deelnemerslijst zouden toevoegen", licht koersdirecteur Peter Debaveye de keuze voor Alpecin-Fenix toe.

Het is trouwens voor het eerst dat het team van Mathieu van der Poel aan de start zal staan van Kuurne-Brussel-Kuurne.